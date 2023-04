A cura della Redazione

Emanato dalla Regione Campania il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2022.

Le risorse disponibili per questa annualità sono pari a 28.481.425,10 euro, di cui il 98% per la fascia A (Isee non superiore a 13.659,88 euro) ed il 2% per la fascia B (Isee non supriore a 22.500,00 euro).

Sarà possibile presentare domanda di contributo fino al 10 maggio - scadenza ore 14,00 -, collegandosi alla piattaforma dedicata (clicca qui).

E' necessario caricare materialmente in piattaforma il contratto e la registrazione, pena la nullità della domanda. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione nel caricamento della domanda e degli allegati.

Per partecipare è richiesto un ISEE ordinario o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto) richiesto dal richiedente, o da uno dei componenti del suo nucleo familiare, prima della presentazione della domanda, e il cui importo non superi: per la Fascia “A” euro 13.659,88; per la Fascia “B” euro 22.500,00.

Il richiedente deve risultare titolare per l’anno 2022 di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile ubicato in Campania adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel periodo di riferimento, regolarmente registrato.