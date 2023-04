A cura della Redazione

I ministri Gennaro Sangiuliano e Guido Crosetto allo Spolettificio di Torre Annunziata. La visita dei due epsonenti del Governo Meloni è legata alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra i Dicasteri della Cultura e della Difesa, al fine di attuare il passaggio di alcune aree dello stabilimento militare (quelle prospicienti via Sepolcri e quelle adiacenti alla Real Fabbrica d'Armi) dall'Agenzia Industrie Difesa (alla quale afferisce la struttura) al Ministero dei Beni culturali.

Il tutto, per implementare la campagna di scavo nella zona di Oplontis, di cui una larga parte è "celata" proprio sotto il manto stradale e l'area in questione dello Spolettificio, posta a occidente di quella del sito archeologico attualmente visitabile, e per realizzare una struttura museale.

Alla conferenza stampa erano presenti i vertici delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, il direttore dello Spolettificio, il colonnello dell'Esercito Vincenzo Bello, il direttore dell'Aid, Nicola Latorre, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, il senatore Orfeo Mazzella, i sindaci dei Comuni viciniori, il direttore del Parco Archeologico di Pompei (sotto cui ricade la competenza del sito di Oplontis), Gabriel Zuchtriegel, e il prof. Massimo Osanna, già predecessore di Zuchtriegel ed attuale Direttore Genereale dei Musei italiani.

Al tavolo dei conferenzieri i due ministri Crosetto e Sangiuliano, il prefetto Enrico Caterino, a capo della commissione straordinaria che guida il Comune oplontino, e la dottoressa Alessandra Dal Verme, direttrice dell'Agenzia del Demanio.

Servizio completo nelle prossime ore.