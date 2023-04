Sono ricominciati i lavori sulla spiaggia della Salera a Torre Annunziata, compresi quelli relativi all’area triangolare dove è prevista la realizzazione di un'area di sosta fine lungomare.

La sospensione delle attività di rimozione rifiuti è avvenuta a cavallo delle festività Pasquali per la chiusura temporanea delle discariche. Da lunedì 17 aprile è stato riaperto il cantiere per la rimozione dei rifiuti superficiali, e i lavori andranno avanti speditamente sino alla loro conclusione, prevista per il 15 maggio.

Intanto, sono già in itinere le attività per il completamento della progettazione esecutiva del lungomare, a cura di professionista esterno all’Ufficio tecnico del comune oplontino. E' prevista la realizzazione di un primo tratto di pista ciclabile di oltre un chilometro, che collega la Stazione marittima (progetto già cantiarato) con l’inizio di via Terragneta