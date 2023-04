A cura della Redazione

Interventi di messa in sicurezza della viabilità legati al Giro d'Italia 2023.

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale lungo il percorso interessato dal Giro d’Italia 2023, che impegneranno per le prossime settimane le seguenti strade del territorio cittadino:

via Provinciale Sant'Antonio; via Plinio, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Provinciale Sant'Antonio e Via Sant'Alfonso de’ Liguori; via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Sant'Alfonso de’ Liguori e Via Vesuvio; Traversa Maresca, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Vesuvio e via Simonetti; via Simonetti, nel tratto compreso tra le intersezioni con Traversa Maresca e via Tagliamonte; via Tagliamonte, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Simonetti e corso Umberto I; corso Umberto I, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Tagliamonte e viale Pastore.

Lungo l’intero percorso interessato dai lavori, a causa del restringimento delle carreggiate, sarà adottato provvisoriamente un sistema di gestione del traffico a senso unico alternato, al fine di consentire la circolazione dei veicoli nel doppio senso di marcia.

A margine di questa notizia, e volendo fare una battuta, ci vorrebbe che ogni anno transitasse un Giro d'Italia per le nostre strade cittadine, con percorsi diversi da anno ad anno...