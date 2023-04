A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei organizzerà, presumibilmente per la prima settimana di maggio, una giornata di selezione presso la propria sede di via Mazzini n. 104, che consentirà ad un’azienda leader a livello mondiale nel settore della ristorazione (fast food) di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Nello specifico, il profilo professionale ricercato è quello di "Addetto fast food". I requisiti da possedere sono: titolo di studio con qualifica professionale triennale; possesso di patente di guida e disponibilità di mezzo di trasporto; preferibile un’esperienza nel settore della ristorazione.

L’azienda ha in programma di inserire 30 risorse con contratto di lavoro a tempo determinato (con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato) e 10 unità con contratto di tirocinio, per le sedi di Pompei e Torre Annunziata.

Gli interessati, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare entro il 1° maggio il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, dichiarando la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi ed indicando se intendono candidarsi per le posizioni a tempo determinato, o per i tirocini, o per entrambe. Sarà, poi, premura del CPI informare i candidati della data specifica in cui si terrà la giornata di selezione.