Un video con Rafael Leao e i PirlasV sta spopolando su YouTube. Il giovane e forte attaccante del Milan, portoghese di origini angolane, insieme ad un famoso gruppo Youtuber composto dai due fratelli bolognesi Pierino e Gnabrii (Pier Francesco e Gabriele Gentili), in collaborazione con Playstation, consolle ufficiale della UEFA Champions League, sono i protagonisti di un gioco che ha coinvolto anche quattro ragazzi e tre ragazze.

Prima c’è stata una divertente intervista dei PirlasV a Leao in un camper. Poi all’esterno, su un campo di calcio, li attendevano i sette giovani fans che si sono esibiti in una serie di tiri in porta, con Leao “osservatore speciale” e giudice. Ha vinto Lorenzo, che è entrato con il campione di football nel camper per sfidarlo a Playstation nel gioco “Gran Turismo 7”, dal quale è uscito vincitore di stretta misura Leao. Perché Lorenzo ha risposto esattamente ad un maggior numero di domande sulla UEFA Champions League, mentre Leao è stato più veloce con la sua auto.

Alla fine la migliore nelle Skill è stata Francesca, che ha ricevuto in regalo un pallone da Leao, mentre a Lorenzo è stata regalata una Playstation.

Ma il motivo per cui vi stiamo parlando di questo video che impazza su YouTube, è anche un altro. Il progetto è stato realizzato dalla società Corax di Milano che opera in diversi settori di attività come sport, gaming, food & beverage, beauty e life stile. Ed è stato coordinato dal partnership manager Fabrizio Cardone, con la regia di Gilberto Tommasi.

Fabrizio è di Torre Annunziata, figlio del prof. Salvatore, caporedattore del nostro giornale, organizzatore già dal liceo scientifico di tornei di calcio per bambini, ragazzi ed adulti sul campo Carolina, finanziati da sponsor pubblicitari. Fabrizio si è laureato con il massimo dei voti in Scienze Motorie all’Universita Statale di Milano, dove era anche il responsabile del CUS calcio. Ha poi uniti la passione per il football, che ha praticato da ragazzino nella squadra Torre Annunziata ‘88 (la stessa dove giocava anche il fratello Antonio con Ciro Immobile), con l’attività di marketing in Corax. Come dire... quando una passione si trasforma con successo in professione! Ed oggi il video (qui riportato) è primo in tendenza su YouTube Italia, visualizzato moltissimo dagli appassionati di questa piattaforma di contenuti multimediali, vista la popolarità di Leao e dei fratelli PirlasV.