A cura della Redazione

Salva la vita, lava le mani. È questo lo slogan adottato dalla direzione Asl Napoli 3 Sud guidata da Giuseppe Russo per celebrare la giornata mondiale per l’igiene delle mani.

La campagna informativa permanete, consultabile sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it, è stata elaborata dall’unità operativa risk management, sicurezza e qualità delle cure.

Già sono stati programmati, nelle strutture sanitarie aziendali, eventi dimostrativi per il training della procedura per il corretto lavaggio delle mani, con l’uso di particolari apparecchiature scanner in dotazione a ciascun presidio ospedaliero.

La giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’organizzazione mondiale della sanità (Oms), si celebra per sottolineare l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la prevenzione delle malattie infettive.

Il tema scelto per il 2023 è: Insieme possiamo fare di più per prevenire le infezioni e la resistenza agli antibiotici nell’assistenza sanitaria. Promuoviamo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure. Diamo la massima priorità all’igiene delle mani, con lo slogan: agiamo subito insieme - salva vite: igienizza le mani.

Gli obiettivi della campagna sono: rafforzare e sensibilizzare gli attori del settore sanitario per potenziare le azioni volte a migliorare l’igiene delle mani, la prevenzione e il controllo delle infezioni nei punti assistenza; promuovere la collaborazione della popolazione e delle organizzazioni verso l’obiettivo di ridurre al minimo le infezioni e di resistenza antimicrobica nell’assistenza sanitaria.