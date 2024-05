A cura della Redazione

Il Movimento “Ce avite accise ‘a salute”, in vista delle elezioni comunali a Torre Annunziata del giugno prossimo, per evitare che lo stesso possa essere strumento di campagna elettorale, diffida candidati e partiti di utilizzare il suo nome ai fini elettorali.

“Il Movimento “Ce avite accise 'a salute” - si legge in un comunicato - in lotta da 4 anni per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, ha incontrato i candidati sindaci di Torre Annunziata, sollecitando di evitare la strumentalizzazione sul tema della sanità.



In vista delle prossime elezioni, il Movimento diffida qualsiasi candidato o partito politico dall’utilizzare il tema della sanità pubblica e il nome del Movimento a fini elettorali. Questa richiesta - prosegue - nasce dalla volontà di mantenere l’integrità e l’indipendenza del Movimento, che si impegna a non dare alcuna indicazione di voto.



Il Movimento “Ce avite accise 'a salute” esprime l’auspicio che gli impegni presi dai candidati sindaci di Torre Annunziata in merito alla questione sanitaria siano rispettati dopo le elezioni, a testimonianza della serietà e della responsabilità di ogni candidato nei confronti dei cittadini e della grave situazione di emergenza sanitaria nel territorio vesuviano”, conclude il comunicato.