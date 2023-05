Asilo nido a Torre Annunziata: oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 10,00, è stato inaugurato il servizio dell’Ambito 30 per la sede di Torre Annunziata in via Parini... con ben nove mesi di ritardo!

“A partire da lunedì 22 maggio, l'Asilo ospiterà i bambini della fascia 0-3 anni residenti nei Comuni di Torre Annunziata e Trecase”. E’ quanto riportato sulla pagina istituzionale Facebook del comune oplontino.

Ma perché tutto questo ritardo? Da nostri approfondimenti abbiamo individuato le motivazioni che hanno fatto slittare l'apertura di ben nove mesi.

Per chi è poco avvezzo alla burocrazia, fino a qualche mese fa delle procedure di gara si occupava la Stazione Unica Appaltante (SUA) presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Napoli (decisione assunta dall’allora amministrazione Ascione dopo l’arresto del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale). La SUA non si occupa solo degli appalti del comune oplontino ma anche di altri Enti, il che porta ad una dilazione dei tempi delle procedure di gara. Ma per l’appalto dell’Asilo nido di Torre Annunziata c’è stato un ulteriore intoppo. La ditta classificatasi seconda nella procedura di gara ha presentato ricorso davanti al Tar. Ciò di fatto ha bloccato l’affidamento del servizio - da parte del Comune - alla ditta risultata vincitrice.

In questi giorni, i giudici amministrativi si sono riuniti e non hanno concesso la sospensiva alla ditta ricorrente, autorizzando pertanto il Comune ad avviare finalmente il servizio di Asilo nido, che partirà ufficialmente lunedì 22 maggio e sarà attivo fino al 31 luglio.

In tutta questa paradossale vicenda c’è solo un aspetto positivo: il prossimo 1° settembre l’Asilo nido riprenderà puntualmente il servizio perché non sarà necessaria indire una nuova gara, visto che l’appalto contempla 11 mesi di servizio.

Stessa cosa è accaduta per la mensa scolastica, mai partita in questo anno scolastico. Ora sarà attivata solo per l’Asilo nido (fino al 31 luglio), visto che siamo quasi al termine delle lezioni.