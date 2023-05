A cura della Redazione

Dal 31 maggio al al 3 giugno 2023 si svolgerà la II Edizione del "Festiva Gentilezza" organnizzato da Anna Vitiello, "Ambasciatrice Gentilezza".

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

ore 16.00: Convegno “Gentilezza in Azione”, organizzato da Città Metropolitana di Napoli in collaborazione con Progetto Cripta e Rotaract di Torre Annunziata, presso Sala Complesso Museale Santa Maria la Nova, in cui saranno presenti associazioni operanti nel terzo settore.

GIOVEDÌ 1° GIUGNO

ore 10,00 - 12,00: “A scuola di gentilezza” – Laboratori creativi, sportivi e artistici:

Mani in pasta - Laboratorio di pizza presso Oratorio Salesiani, Via Margherita di Savoia - Torre Annunziata.

Passi gentili - Laboratorio di danza con Ballet Studio e Inventa una Favola Gentile a cura della Compagnia Teatrale “Hirondelle”, presso IV Circolo didattico, via Vittorio Veneto - Torre Annunziata.

Dipingo la Gentilezza - Laboratorio di pittura con Rosa Scarica/Carolina Raiola e Fair Play nel Basket - Laboratorio sportivo con Basket Torre di Iolanda Tessitore presso I.C Rovigliano, via Isonzo - Torre Annunziata.

I fiori della Gentilezza - Laboratorio di argilla e di pasta di sale con Genoveffa Di Maio Genoveffa/Marilina Manzo e I cunti: la memoria gentile con Gioconda Galluccio presso I.C Leopardi, via Cavour - Torre Annunziata.

Corti Animati Gentili - Laboratorio proiezioni a cura di EsseoEsse e Fair Play nel Basket - Laboratorio sportivo con Basket Torre di Iolanda Tessitore presso I.C Alfieri, via Gambardella - Torre Annunziata.

L’impasto gentile - Laboratorio di pasta a cura di Palma Pagano e Passi gentili - Laboratorio di danza con Ballet Studio presso 2° circolo, G. Siani, via Tagliamonte

GIOVEDÌ 1° GIUGNO

Presso il Cortile Gentile della Scuola Media G. Pascoli, via Tagliamonte, “Onde di emozioni” – Spettacoli Gentili:

ore 17,00 - Rappresentazione teatrale: La gentilezza nel piccolo principe - Scuola "Sole bimbi".

ore 18,00 - Rappresentazione teatrale: Elisir d'amore di Donizetti a cura I.C. Alfieri.

ore 19,00 - I Gentili Present-Attori: Francesco Alessandrella e Andrea Palmieri introdurranno la serata che avrà inizio con la sfilata di moda Abiti gentili a cura dell'Istituto Marconi.

ore 19,30 - I costruttori di Gentilezza saranno presentati da Anna Vitiello, Ambasciatrice della Gentilezza.

ore 20,00 - Recital della nostra madrina della serata, l'artista cantante Francesca Maresca.

ore 21.00 - Concerto di Luca Bassanese e la Piccola Orchestra popolare. Coreografie e passi di danza con gli allievi della Ballet Studio di Barbara Castellano e Massimo De Rogatis. Direzione Coro Musicale a cura dei Maestri: Enrico Vicinanza e Tiziana Minniti.

I ragazzi del Liceo Pitagora-Croce si occuperanno della Comunicazione e saranno la nostra “Redazione Gentile”

L' accoglienza sarà a cura dei ragazzi di ricevimento dell’Istituto Alberghiero Graziani.

L’allestimento del palco, con la realizzazione di pannelli artistici, sarà a cura del Liceo artistico de Chirico.

Presenti alla serata gli speakers della “Radio Gentile: Spazio Ivrea”.

VENERDÌ 2 GIUGNO

ore 9,30-12,00:

La Cura della Madre Terra: azioni gentili e giochi cooperativi a cura dell'Associazione Primaurora e Play Coaching presso sede Primaurora, via Resina Nuova, Torre del Greco.

Visite archeologiche guidate gratuite a cura delle Proloco di Boscoreale e Boscotrecase.

ore 10,00 - A Boscoreale, presso il museo Antiquarium visita guidata Villa Regina ore 11.30 - A Torre Annunziata, visita guidata ad Oplonti

ore 12.45 - A Castellammare di Stabia, visita a Villa Stabia.

ore 19.30 - A Torre Annunziata nello spazio antistante la Libreria Libertà. Il Sogno: reading di racconti e poesie a cura del Gruppo di Lettura

ore 20,00 - Presso la Rampa Discesa degli Equipaggi avvio progetto “Coloriamo le rampe: i Murales Gentili” - Direttore artistico Nello Collaro.

Ore 20.30 - Quelli della Curva, gruppo di musica popolare ci accompagneranno con Tammorre e canti della Tradizione.

SABATO 3 GIUGNO

Presso SiPGI Counseling e Formazione:

ore 10,00 - 11.00 - Meditazione per coltivare la Gentilezza con Marilina Manzo e Bruna Carbone.

11.00 - 12.30 - Ti ascolto davvero: la prima azione gentile - Colloqui gratuiti di Counseling con Counselor Professionisti Sipgi Campania.

11.00 - 12.30 - Laboratorio di Counseling Espressivo “BiBlioCounseling: un libro per conoscersi” con Daniela Scala.

11.00 - 12.30 - Sportelli di ascolto ed informazioni su tematiche specifiche - Counseling Scolastico (Iolanda Michelizzi) - Genitorialità (Nunzia Cardone) - Counseling Oncologico (Lucia Burgazzi).

Un Festival Gentile dedicato a Rosario Laura.