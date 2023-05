Sono un appassionato cultore di ricerche genealogiche e oggi appendere una novità scoperta all’Archivio Storico di Napoli mi ha fatto molto piacere.

Mi riferisco alla nascita di Eduardo De Filippo che finora era riportata su Wikipedia il 24 maggio 1900 e che invece è avvenuta due giorni dopo, il 26. In verità, questa enciclopedia on line ha subito corretto la data dopo la divulgazione del ritrovamento dell’atto di nascita del famoso attore e regista fatta dalla direttrice dell’archivio napoletano Candida Carrino.

Il neonato fu dichiarato dalla madre Luisa De Filippo, casalinga di ventuno anni, ma anche sarta teatrale, il 30 maggio, annotato nel registro dell’anno 1900 al numero 577 come figlio di “un uomo celibe”. In realtà il padre era l’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, sposato con la zia di Luisa, Rosa De Filippo. Dalla relazione extraconiugale con Luisa, Scarpetta ebbe anche Titina e Peppino e i tre figli furono riconosciuti da Luisa che diede loro il suo cognome. La casa natale di Eduardo, così come riportata nell’atto, era in via Vittoria Colonna n. 5, vicino al cui ingresso ci sono ora due targhe “Palazzo Scarpetta 1880” e “Fondazione Eduardo De Filippo”.