Nella conferenza stampa tenutasi giovedì 25 maggio a Palazzo Criscuolo, la Commissione Straordinaria ha spaziato sulle varie problematiche che investono la città, a partire dalla necessità di riqualificare le strade di Torre Annunziata.

Nel bilancio di previsione 2023 che dovrebbe essere approvato a breve, sono stati stanziati 2 milioni e 200mila euro per tale scopo. Ma c’è anche un’altra novità: a breve sarà rifatto nuovamente il manto stradale di tre strade interessate ai lavori della Gori: via Prota, via Caravelli e via Gino Alfani.

“Abbiamo preteso dalla ditta che ha effettuato i lavori per il sistema fognario per conto della Gori – ha dichiarato l’ing. Valentino Ferrara, dirigente Lavori Pubblici dell’Utc - di riqualificare a regola d'arte, e non con approssimazione come invece ha fatto, le strade oggetto degli interventi. Alla fine abbiamo avuto ragione e a breve si aprirà il cantiere per queste tre strade che - voglio sottolinearlo - non saranno chiuse al traffico ma sarà garantita comunque la circolazione. Inoltre il 5 giugno prossimo sarà riaperta via Fusco, dove il cantiere è fermo da tempo per un contenzioso aperto tra la Gori e la ditta esecutrice dei lavori”.

Infine durante la conferenza stampa è stato sottolineato che gli interventi sulle strade interessate al Giro d’Italia sono stati finanziati per il 15% dalla Città Metropolitana (40mila euro) e per il restante 85% dal Comune (230mila euro).