Sabato 3 giugno prossimo circa 500 giovani, tra i 15 e 30 anni, provenienti da oltre 40 Comuni del comprensorio, si riuniranno presso la Villa Comunale di Torre Annunziata, compresa l’area prospiciente i lidi balneari siti in via Colombo.

L’iniziativa è a cura dell’associazione “Azione Cattolica Diocesi di Nola” e contempla la commemorazione di momenti di preghiera uniti allo svolgimento di attività ludiche e ricreative, tra cui l’installazione di un palco per raccontare e descrivere testimonianze personali e concernenti la propria esperienza di fede e la celebrazione di un concerto in chiusura.

Per l’occasione il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha predisposto un piano straordinario di traffico per garantire la piena riuscita della manifestazione denominata: “MacheStoria! Giovani che fanno un’era”.

Il piano-traffico per sabato 3 giugno

E' istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie veicolari eccetto i mezzi di soccorso, delle FF.OO. ed i soggetti autorizzati, dalle ore 8,00 alle ore 23,00 di sabato 3 giugno, in via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra lo chalet denominato “Pic-nic” e lo chalet denominato “Il Platano”, inclusi gli stalli insistenti nell’emiciclo antistante il lido denominato “Mappatella”.

L'istituzione del divieto di transito, per tutte le categorie veicolari eccetto i mezzi di soccorso e delle FF.00. dalle ore 9,30 alle ore 23,00 di sabato 3 giugno, in via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra lo chalet denominato “Pic-nic” e lo chalet denominato “Il Platano”.

L'istituzione in viale Marconi, solo lato mare considerando la direttrice di marcia Castellammare di Stabia/Torre del Greco, del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto compreso tra lo chalet denominato “Il Platano” e l’intersezione con viale Colombo dalle ore 8,00 alle ore 23,00 di sabato 3 giugno.

L'istituzione in viale Marconi del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra lo chalet denominato “Il Platano” e lo chalet denominato “Pic-nic” dalle ore 9,30 alle ore 23,00 di sabato 3 giugno.

L'istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie veicolari, eccetto per gli autobus utilizzati per il trasporto dei partecipanti all'evento, sulla darsena dei pescatori situata in via Caracciolo, nel solo tratto circoscritto da apposite transenne e corredato da idonea segnaletica di avviso, dalle ore 08,00 alle ore 23,00 di sabato 3 giugno.