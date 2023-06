Il noto cantante di origini torrese (è nato a Torre Annunziata il 1° maggio 1946) ritorna da Mara Venier domenica 11 giugno, nell'ultima puntata della stagione televisiva.

Nello è molto conosciuto nei locali notturni di mezza Europa, e in particolar modo nella costiera sorrentino-amalfitana dove a Positano, località turistica in cui risiede, gestiva il noto night club “La Fregata”. Ma i più lo hanno conosciuto nella stagione televisiva 1996/97 come cantante solista dell’orchestra di Domenica In diretta dal maestro Gianni Mazza. Quando Mara l’anno successivo emigrò da Rai 1 a Canale 5 con la nuova trasmissione del mezzogiorno “Ciao Mara”, in onda dal lunedì al sabato dalle 11,30 alle 13,00, Buongiorno la seguì formando l’orchestra “Sempre pronti” con Mimmo Sessa.

Buongiorno tornò a Domenica In nelle edizioni 2002/2003 e 2004/2005, anno in cui partecipò anche a Telethon, con la conduzione di Gigi Marzullo.

Nel 2020 partecipò alla trasmissione televisiva The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici.

Ma torniamo all’appuntamento di domenica 11 giugno. Achille De Luca, art director, lo ha intervistato sul treno mentre è in procinto di partire per Roma per le prove. “Sono stato invitato da Mara, mia carissima amica, per festeggiare i 30 anni di Domenica In. Dalle 14,00 e fino alle 17,00 di domenica prossima può succedere di tutto, non mancate”, è la dichiarazione di Nello.

Intanto venerdì 7 luglio il cantante tornerà ad esibirsi a Torre Annunziata al Lido Nettuno. “In quella occasione sarò accompagnato da grandi musicisti - commenta Nello -. Sarà una serata meravigliosa, vi aspetto tutti”.