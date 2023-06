Luigi Perfetto, professore di matematica e dirigente scolastico, partecipò attivamente alla vita politico-amministrativa della città Torre Annunziata, aderendo all’allora Partito Democratico di Sinistra (PDS).

Fu nominato assessore nel 1995 durante il primo mandato della giunta del sindaco Franco Maria Cucolo (1995-2000). Le deleghe assegnategli furono: Sport, Pubblica Istruzione, Commercio e Polizia Urbana. Con lui Torre Annunziata partecipò alla competizione internazionale “Giochi senza Frontiere” e diede una nuova vitalità al Comando di Polizia Municipale.

In campo scolastico fu un attento e scrupoloso dirigente, ricoprendo il delicato incarico in più occasioni, l’ultimo dei quali al II Circolo Didattico "Giancarlo Siani" di Torre Annunziata.

Purtroppo dopo una operazione chirurgica le condizioni di salute del prof. Perfetto si aggravarono fino a quel triste 10 giugno 2010.

I funerali si svolsero il giorno successivo nella chiesa di Santa Teresa di Gesù di piazza Ernesto Cesaro.

Presenti alla funzione centinaia di persone per l’ultimo saluto al professore, con in testa tutto il mondo della scuola e della società civile, i dirigenti, gli insegnati del II Circolo di via Tagliamonte e di tante altre scuole torresi, alunni e genitori, politici ed amministratori, guidata dall'allora sindaco di Torre Annunziata, Giosuè Starita.

Grande il dolore per la moglie, la professoressa Anna Mercurio, e per i figli Roberto e Valerio.

Il Comune di Torre Annunziata volle istituire un premio a livello culturale intitolato alla sua memoria.