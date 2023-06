Chiuso per circa un anno il tratto di via Sepolcri a Torre Annunziata che va dall'intersezione con via Murat a quella con via Margherita di Savoia.

Il provvedimento, adottato dal Comando di Polizia Locale, scatterà da martedì 20 giugno e resterà in vigore fino al 3 giugno 2024. Interdetta la circolazione veicolare, dunque, in quella porzione di strada.

Iniziano, infatti, i lavori di ampliamento dell'area archeologica ubicata proprio nella zona (il sito di Oplontis) e la contestuale riqualificazione di via Sepolcri, come conseguenza del protocollo d'intesa firmato recentemente dal Ministero della Cultura e della Difesa.

I veicoli provenienti da via Gioacchino Murat verranno dunque dirottati a sinistra lungo corso Garibaldi, direzione sud.

L'area in questione (il cantiere) ha una superficie di poco più di 300 mq.