A cura della Redazione

Due box di via Tagliamonte occupati da altrettanti nuclei familiari devono essere sgomberati. L'ordinanza è stata firmata dal dirigente UTC in vista dell'avvio, a settembre, dei lavori che interesseranno lo stadio Giraud.

I locali erano stati assegnati, rispettivamente ad ottobre e novembre del 2017, alle famiglie in questione in via del tutto temporanea e straordinaria. Nel giugno 2018, il Comune chiese agli occupanti di lasciare gli immobili, di proprietà dell'Ente, entro sei mesi, prospettando la possibilità di accedere al fondo di garanzia per le locazioni di abitazioni principali o di partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Ad oggi, tuttavia, i box - nonostante siano inidonei sul piano edilizio-urbanistico ed igienico-sanitario ad essere adibiti ad abitazioni - risultano ancora essere abitati ed entro agosto dovranno essere necessariamente liberati per consentire gli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo, con la cantierizzazione anche dell'area relativa agli stessi box.

Da agosto, inoltre, verranno disattivate tutte le utenze, ragion per cui in ogni caso sarà impossibile continuare a risiedere nei locali.