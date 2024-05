Riceviamo e pubblichiamo una nota della coalizione di centrosinistra relativa a chiarimenti e precisazioni su una proposta di finanza e progetto per la riqualificazione della costa di Torre Annunziata presentata da un'impresa privata al Comune di Torre Annunziata:

«Pochi mesi fa, durante l’amministrazione commissariale, un’impresa privata operante nell’area del polo nautico di Torre Annunziata ha presentato al Comune una proposta di finanza di progetto per la riqualificazione della fascia costiera. Questo progetto prevede la realizzazione di opere infrastrutturali a mare, come una vasca di alaggio e bacini di carenaggio, oltre all’organizzazione di aree per l’accoglienza dei flussi turistici e attracchi per il trasporto persone via mare.

Al momento, gli atti relativi al progetto sono secretati, in attesa della fase di verifica preliminare.

È fondamentale che il progetto venga prima valutato per la sua pubblica utilità. Solo successivamente si procederà con l’indizione di una gara pubblica.

Una lista civica dell’Alleanza Straordinaria di Centrodestra sta, tuttavia, promuovendo e pubblicizzando questa iniziativa attraverso rendering, al fine di sensibilizzare il consenso anche tramite i social media. Questa attività comunicativa, che tenta di appropriarsi a fini di propaganda di un’iniziativa privata non ancora ufficialmente nota, è fuorviante, mistificatoria e tendenziosa. Inoltre, è capziosa e può influenzare in modo scorretto la libera espressione del voto.

Riteniamo che una corretta informazione sia essenziale per una campagna elettorale non distorsiva e invitiamo i cittadini a prendere in considerazione solo le comunicazioni ufficiali e verificabili riguardanti questo progetto.

Priorità alla trasparenza e non alle informazioni fuorvianti».