“Pastificio De Laurentiis: l’incredibile storia della famiglia del Presidente del Napoli”. È questo il titolo del servizio televisivo che verrà trasmesso sulla rete Calcio Napoli 24TV, in onda sul canale 79 domani, giovedì 29 giugno dalle ore 12 alle 15 (giornalisti Vincenzo Credendino e Alessandro Marrazzo, direttore responsabile Salvio Passante). E in anteprima anche stasera, mercoledì 28 giugno, alle ore 21 (CLICCA QUI).

Nel documentario è stato intervistato il professore Salvatore Cardone, giornalista di TorreSette e autore del libro: “Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis”. Nel documentario lo storico e scrittore torrese ha portato l’intervistatore Vincenzo Testa sui luoghi dove è nata l’epopea della famiglia De Laurentiis. A Torre Annunziata, in via Mazzini 27, dove venne ad abitare Aurelio De Laurentiis, nonno del presidente del Napoli, brigadiere della Reale Guardia di Finanza in servizio nella brigata “Capuncino”. Aveva appena sposato l’oplontina Giuseppina Salvatore il 13 agosto 1914 in Comune e due giorni dopo nella chiesa dell’Annunziata. In quella abitazione nacquero Celestina, Luigi (produttore cinematografico e padre di Aurelio che ne ha seguito le orme) e Dino, anch’egli impegnato a livello mondiale nello stesso campo. Poi Cardone ha chiesto alla troupe televisiva di spostarsi in via Murat 28, dove “nonno Aurelio”, andato in congedo, insieme alla moglie Giuseppina, apri un pastificio nel 1920 che restò in attività per un ventennio fino al 1939 (agli inizi degli anni Trenta Dino iniziò a vendere la pasta del padre, fin da ragazzo, prima di raggiungere il successo nel cinema). Infine sono ritornati in via Mazzini, al numero 47, dove c’è il pastificio Setaro, con un’intervista al proprietario Vincenzo che ha raccontato la visita del presidente del Napoli nel suo opificio all’incirca una trentina di anni fa e la similitudine del suo marchio di pasta con quello del nonno Aurelio.

Due curiosità al termine dell’articolo. Verrà proiettato un breve filmato dell’Istituto Luce che riprende i festeggiamenti nel 1964 sulla Costiera Amalfitana per le nozze d’oro di Aurelio e Giuseppina (che il prof. Cardone aveva rintracciato su Youtube) e che ha utilizzato per la copertina del suo libro, dove ci sono i due anziani De Laurentiis che si baciano, anche se lo sfondo non è più quello originale ma è rappresentato da Torella dei Lombardi, dove è nato nonno Aurelio, e da Torre Annunziata, città natale di Giuseppina.

Il libro di Cardone è stato presentato a Città della Scienza proprio dal presidente Aurelio, che lo ha ricevuto in regalo dal cugino torrese, l’avvocato Nicolas Balzano.