A cura della Redazione

Torna il Centro per l'Impiego a Torre Annunziata? La Commissione Straordinaria ha deciso di rispondere all'avviso di manifestazione di interesse della Regione Campania per la ricerca di sedi in cui ospitare il Cpi o lo Sportello di prossimità dell'erogazione dei servizi per il lavoro.

I locali sono stati individuati in Traversa Siano (nei pressi dell'Istituto "Marconi", lato via Roma), dove vi è un immobile confiscato. Si tratta di una struttura articolata su più livelli.

E' dal 2018 che i cittadini residenti tra Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase sono costretti a recarsi a Pompei, in via Mazzini, dove ha sede il Cpi comprensoriale. Da quando, cioè, fu chiusa per ragioni di spending review la sede di via Castriota.