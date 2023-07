A cura della Redazione

Sostegno alimentare per famiglie in difficoltà di Torre Annunziata, pubblicato il calendario per il ritiro di luglio.

Il Comune effettuerà la distribuzione presso la palestra dell'ex scuola nel rione Penniniello, secondo il seguente ordine:

Cognomi da “A” a “F” consegna il 17 luglio dalle ore 15:00 fino alle ore 19:00.

Cognomi da “G” a “Z” consegna il 18 luglio dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00.

I beneficiari che non avranno ritirato il pacco nei giorni prestabiliti, potranno effettuare il ritiro unicamente il giorno 19 luglio dalle ore 8:30 alle ore 12:00.