La chiusura di Villa Parnaso per lavori di riqualificazione sta creando non pochi disagi alla cittadinanza. Sono ormai due mesi che il parco urbano è chiuso al pubblico (12 maggio) e in queste giornate di caldo torrido un po’ di fresco all’ombra degli alberi sarebbe stato molto gradito, soprattutto alle persone più anziane.

Ma la Villa congiunge anche il centro della città al mare, e con l’apertura della stagione balneare i disagi per i cittadini si sono moltiplicati. Se vogliamo dirla tutta, la decisione di programmare i lavori in questo particolare periodo dell'anno è stata alquanto infelice.

Gli interventi hanno riguardato il vano scale di Villa Parnaso, con il rifacimento degli intonaci e la pitturazione delle pareti, oltre alla sostituzione sia della passerella che attraversa il parco che della staccionata lungo il percorso. Le opere sono quasi completate, mancano piccoli dettagli, come la pannellatura con doghe in legno del muro di confine lato giostrine (che saranno finalmete attivate) e la riqualificazione del verde pubblico.

La riapertura è prevista per venerdì 21 luglio o al massimo sabato 22 e la si farà coincidere con un evento, probabilmente dedicato ai bambini, il primo di una serie di appuntamenti culturali e musicali che caratterizzeranno l’estate oplontina.