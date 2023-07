A cura della Redazione

ZTL a Torre Annunziata. La Commissione Straordinaria, per il tramite del Comando di Polizia Locale, ha deciso di rendere più "attrattive" le calde serate estive favorendo lo shopping, il passeggio e l'intrattenimento per i cittadini.

Quattro, al momento, gli appuntamenti, tutti i venerdì e sabato di questa ultima metà di luglio, in cui il tratto di corso Umberto I compreso tra l'intersezione con via Gino Alfani e quella con via dei Mille (queste due strade sono escluse dal provvedimento di viabilità) verrà interdetto al transito veicolare in via sperimentale, con divieti di sosta e fermata lungo il percorso (questi ultimi, a partire dalle ore 17).

La ZTL sarà dunque operativa il 21, 22, 28 e 29 luglio dalle ore 18 alle 22. Un'opportunità non solo di svago per i residenti ma anche un impulso a stimolare le vendite delle attività commerciali.

La zona a traffico limitato prevede che la circolazione veicolare sia consentita solo ai residenti titolari di box auto o varchi che conducano ad aree private dove sia possibile parcheggiare i veicoli, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, alle vetture adibite al trasporto dei disabili.

Per coloro che, residenti, dispongono di box e aree di sosta private, è consentito percorrere corso Umberto I in deroga alla segnaletica vigente, a partire dalle ore 18 e in ogni caso a discrezione degli operatori di Polizia Locale presenti sul posto e previa esibizione di un documento che attesti la residenza.