A cura della Redazione

Festa patronale a Torre Annunziata. Il 5 agosto si celebra come di consueto la Madonna della Neve, con la tradizionale rievocazione del rinvenimento dell'icona nella acque di Rovigliano nel XIV secolo.

Il programma degli appuntamenti religiosi avrà inizio domenica 30 luglio e proseguirà dal 2 al agosto.

Sabato 5 agosto il clou con la rievocazione storica del ritrovamento della Sacra Effige. Si comincerà alle ore 6 del mattino con l'apertura della Basilica dell'Ave Gratia Plena, poi le Sante Messe alle ore 7, 8, 9, 11. A mezzogiorno la Supllica alla Madonna. Nel pomeriggio, alle 17, la processione dalla chiesa al porto. Alle 17.30, l'imbarco della copia dell'icona per il corteo a mare. Alle 18.30 ci sarà la rappresentazione del ritrovamento del Quadro con pratogonisti i pescatori ed un gruppo di artisti che, con canti e narrazioni, accompagneranno l'evento.

Alle 19.30 il reimbarco per far ritorno al porto (arrivo previsto intorno alle 20.30). Infine, il rientro nella Basilica con la fiaccolata che accompagnerà la Madonna.

Domenica 6 agosto, alle 17,30, la processione per il quartiere dell'Annunziata con il seguente itinerario: Basilica, via De Simone, porto, via Castello, via della Marina, corso Vittorio Emanuele III, via Mazzini, via Murat, via Oplonti, corso Vittorio Emanuele III e rientro in Basilica.

Le famiglie che intendono preparare le Cappelle per accogliere la Santa Patrona durante la processione di domenica, devono prenotarsi per tempo fornendo le proprie generalità alla Parrocchia affinché le Forze dell'ordine possano venirne a conoscenza preventivamente. Inoltre, mons. Raffaele Russo, parroco rettore della Basilica, comunica che sono vietati tassativamente "inchini" al passaggio della Madonna.

Per i fuochi pirotecnici è necessario, infine, munirsi di un regolare permesso.