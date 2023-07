A cura della Redazione

Domenica 30 luglio, nella Basilica dell'Ave Gratia Plena, c’è stata la discesa del quadro della Madonna della Neve sull’altare, in attesa che lo stesso venga portato in processione sabato 5 agosto, giorno del ritrovamento della Vergine Bruna, nelle acque antistanti lo scoglio di Rovigliano a Torre Annunziata.

Per l’occasione, il gruppo “Quelli della Curva” ha omaggiato la Madonna con canti e tammurriate, alla presenza di mons. Raffaele Russo e di molti fedeli.

Sabato 5 agosto ci sarà la tradizionale processione in mare della Madonna, con la rievocazione storica del ritrovamento della Sacra Effige.

Domenica 6 agosto, invece, alle 17,30, il quadro di SS. Maria della Neve sarò portato in processione per il quartiere dell'Annunziata, con il seguente itinerario: Basilica, via De Simone, porto, via Castello, via della Marina, corso Vittorio Emanuele III, via Mazzini, via Murat, via Oplonti, corso Vittorio Emanuele e rientro in Basilica.