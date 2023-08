A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Torre Annunziata ha tenuto un breve incontro con le organizzazioni sindacali confederali dedicato alla possibilità di riportare il Centro per l'impiego a Torre Annunziata.

I sindacati hanno rappresentato che, insieme alla Commissione straordinaria, si sono adoperati per disporre di locali adeguati al fine di ospitare gli uffici del Centro.

Il PD è impegnato a sostenere con tutte le sue energie anche attraverso i rappresentanti nell'assise regionale tale battaglia.

"Questa scelta è fondamentale in un momento così drammatico per la città - afferma il segretario cittadino Giuseppe Manto -, dopo la sciagurata scelta del governo di destra di tagliare il reddito di cittadinanza. Viviamo un momento di difficoltà grandissima economica con la disoccupazione che cresce al pari della povertà. È verosimile che tali dati non siano transitori. Ecco perché riteniamo che una struttura del genere sia fondamentale, per chi vuole trovare il lavoro ed è disponibile a formarsi".

Manto infine aggiunge che "invieremo una nota ai nostri referenti regionali, proprio perché riteniamo giusta e utile la battaglia portata avanti dalle organizzazioni sindacali, per far sì che il Centro per l'impiego torni ad essere un punto di riferimento per i cittadini di Torre Annunziata. Siamo convinti - conclude il segretario - che la stessa Commissione straordinaria sarà impegnata nella realizzazione di questo prezioso obiettivo".