A cura della Redazione

Presto la Rampa Nunziate, attualmente a doppio senso di marcia, diventerà a senso unico alternato.

Il tratto di strada è sempre stato particolarmente pericoloso per i pedoni in quanto la sua larghezza consente, a malapena, il transito delle autovetture.

Tale situazione di pericolo è stata vagliata dalla Commissione Straordinaria che ha deciso, in via sperimentale, di far installare un impianto semaforico da cantiere (già acquistato al prezzo comprensivo d’Iva di poco oltre 4mila euro) su via Alfani/Rampa Nunziante al fine di regolare la circolazione a senso unico alternato degli autoveicoli, lasciando così spazio sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Resta da stabilire da quando andrà in funzione il nuovo dispositivo di traffico. Molto probabilmente entro il mese di agosto, periodo in cui la Rampa è soggetta ad un maggior traffico diretto agli stabilimenti balneari e alla Villa comunale.

Progetto collegamento pedonale Rampa Nunziante

Ricordiamo che su Rampa Nunziante è stato elaborato un progetto che prevede la realizzazione di una sede pedonale dedicata, senza ridurne la carreggiata. La percorrenza sarà a sbalzo sul fronte murario della Rampa Nunziante, mediante l’uso di mensole in cemento armato. Il collegamento con la litoranea avviene mediante il percorso pedonale segnalato lungo la Rampa Nunziante.

Ascensore - Sarà installato un ascensore di collegamento con la litoranea Marconi che supererà il dislivello di 15 metri con la Rampa Nunziante. L’ascensore avrà una capienza complessiva di 15 persone e potrà ospitare anche persone diversamente abili.