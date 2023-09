A cura della Redazione

Concerto del cantante Tommaso Primo in viale Cristoforo Colombo a Torre Annunziata, adottati dal Comune i provvedimenti relativi alla viabilità e all'ordine pubblico.

Lo spettacolo si terrà il 3 settembre (domenica) alle ore 21, lungo il litorale che fiancheggia la Villa Comunale. La stessa, per motivi di sicurezza, resterà chiusa dalle ore 20 del 3 settembre alle ore 8 del giorno successivo.

Inoltre, in materia di viabilità, vengono istituiti il divieto di transito dalle ore 19 e fino a cessata esigenza (ultimazione del concerto e deflusso spettatori) in via Marconi (tratto compreso tra la Darsena dei Pescatori e la Rampa Nunziante), viale Cristoforo Colombo e Rampa Nunziante.

Dalle ore 8 del 3 settembre viene disposto il divieto di sosta e fermata nello slargo antistante il Lido Mappatella (dove verrà allestito il palco); in tal caso però i veicoli possono circolare ma non potranno fermarsi. Dalle ore 17 del 3 settembre alla mezzanotte, viene istituito, invece, il divieto di sosta e fermata in via Marconi e viale Cristoforo Colombo.

Infine, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di domenica 3 settembre, vigerà il divieto, per gli esercenti, di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in viale Cristofo Colombo, nonché nelle aree limitrofe e circostanti la zona interessata dall’evento.