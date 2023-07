A cura della Redazione

Varato dall'Amministrazione comunale di Torre Annunziata - su decisione della Commissione Straordinaria e con l'apporto dell'Ufficio Cultura - il cartellone degli eventi estivi, quando ormai resta poco più di un mese da qui al termine dell'estate.

Grazie al contributo della Città Metropolitana di Napoli, il Comune ha organizzato una serie di iniziative di intrattenimento per coloro che resteranno in città. L'Ente ha contribuito con 4mila euro.

La rassegna, dal titolo "Nuovi eventi per antiche tradizioni", prenderà il via giovedì 27 luglio, con lo spettacolo "Eppure sorrido summer show" di Paolo Caiazzo, attore e arguto comico napoletano, in Villa del Parnaso.

Sabato 29, sempre a Villa del Parnaso, il concerto dell'artista Alessandra Tummolillo con la partecipazione del musicista Ernesto Vitolo.

Venerdì 4 agosto, a Villa del Parnaso, incontro con lo scrittore Diego De Silva che si cimenterà in una performance a metà strada tra reading letterario e di intrattenimento musicale, insieme al sassofonista Stefano Giuliano ed al contrabassista Aldo Vigorito.

Sabato 5 agosto, nell'ambito della festa patronale dedicata alla Madonna della Neve, a Villa del Parnaso ci sarà l'esibizione live di Luca Rossi con lo spettacolo "A chi suona la luna".

Il 29 agosto, invece, tappa della selezione provinciale del concorso di Miss Italia.

Venerdì 1 settembre serata dedicata all'inno di Mameli presso Villa del Parnaso con esecuzione di musiche dal vivo. Il 2 settembre, spazio alla cultura con la visita guidata agli Scavi di Oplonti (ore17) e a seguire il concerto di Walter Ricci con il sassofonista Daniele Sepe (ore 21) a Villa del Parnaso.

Infine, domenica 3 settembre, concerto del musicista e cantante Tommaso Primo nella Villa comunale della litoranea Marconi.

Il 28 e 29 luglio, intanto, prosegue l'esperimento della ZTL su corso Umberto I, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Gino Alfani e quella con via dei Mille