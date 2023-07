Paolo Caiazzo stasera in Villa Parnaso a Torre Annunziata. Lo spettcaolo dell’attore comico napoletano ha suscitato non poche polemiche sia per il ritardo con cui è stato pubblicizzato l’evento (ieri per oggi) che per le prenotazioni, duecento posti a sedere, andate esaurite in pochissimo tempo.

Molti si sono lamentati perché, pur avendo appreso la notizia dal nostro giornale, in pochi sono riusciti a prenotarsi in tempo. In tutto saranno 200 gli spettatori che si godranno lo spettacolo "Eppure sorrido summer show", monologhi storici dell’attore napoletano mescolati con altri nuovissimi legati alla stretta attualità ma anche musica, canzoni classiche rivisitate, sketch teatrali e tanti personaggi che il pubblico televisivo conosce bene, come il mitico Tonino Cardamone.

Molte le telefonate in redazione per sapere se si potrà comunque assistere allo spettacolo sostando in un’altra area della Villa. Ebbene no, non è possibile.

La Villa del Parnaso chiuderà al pubblico alle ore 20,00 e riaprirà alle 20,30 solo per coloro muniti di prenotazione. Quindi chi non ce l’ha è inutile che si rechi in Villa.

“E’ una questione di sicurezza e di ordine pubblico - ci hanno riferito - non possiamo andare oltre questo numero perché lo spazio e limitato”.

Ricordiamo che per tutti gli spettacoli (gratuiti) inseriti nel cartellone estivo c'è bisogno della prenotazione sul sito eventbrite.it, eccezion fatta per quello in Villa comunale del prossimo 3 settembre, dove l'ingresso è completamente libero.