A cura della Redazione

La decisione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata di chiudere, a pochi giorni dall’apertura dell’anno scolastico, il plesso scolastico del 2° Circolo didattico “Giancarlo Siani” per gravi problemi strutturali, sta suscitando, giustamente, grande apprensione da parte dei genitori degli alunni.

Sull’argomento interviene anche l’Associazione Genitori di Torre Annunziata “Insieme per la Scuola”, a nome del presidente ing. Raffaele Scigliano.

Il testo del comunicato

“L'Associazione Genitori di Torre Annunziata “Insieme per la Scuola” ha appreso con stupore e dolore la decisione presa da parte della Commissione Straordinaria in questi ultimi giorni di chiudere parte dell'Istituto Scolastico “Giancarlo Siani” per la presenza di gravi anomalie strutturali che ne compromettono la sicurezza per operatori scolastici e studenti.

Tale decisione lascia famiglie e studenti letteralmente scioccati, considerando l'imminente inizio dell'anno scolastico e quindi i notevoli disagi che potrebbero derivare da tale condizione, in modo particolare se l'opzione alternativa praticata sarebbe quella dei doppi turni.

In qualità di Associazione che rappresenta diversi genitori della nostra città, abbiamo richiesto alla Commissione Straordinaria un incontro urgente in merito alla problematica in oggetto, sia per collaborare nella proposizione di soluzioni alternative a quella più pesante dei doppi turni, sia per chiedere ai Commissari ed all'UTC come sia possibile arrivare ad evidenziare anomalie strutturali degli istituti scolastici cittadini così gravi soltanto a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, considerando che i sopralluoghi tecnici per garantire la sicurezza delle scuole andrebbe effettuata costantemente durante tutto l'anno”.