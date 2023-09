A cura della Redazione

Forte scossa di terremoto di magnitudo 3,8 con epicentro ad Agnano-Pisciarelli ai Campi Flegrei, ad una profondità di due chilometri e mezzo.

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato il movimento tellurico intorno alle ore 19,45 di questa sera. L’epicentro iniziale era stato localizzato nei pressi di via Provinciale Montagna Spaccata ad una profondità di circa due chilometri.

La scossa, prolungatasi per molti secondi, è stata avvertita distintamente dai cittadini residenti tra la parte alta e quella bassa della città di Pozzuoli, nei quartieri occidentali di Napoli fino ad arrivare a Quarto e a Licola.

L’evento sismico è stato inoltre accompagnato da un boato, avvertito sia dagli abitanti nelle vicinanze delll’epicentro che da quelli residenti lungo la fascia costiera.

La scossa è stata poi seguita da uno sciame caratterizzato da vari eventi con magnitudo inferiore a 1.0.

I vigili del fuoco riferiscono di diverse segnalazioni giunte per le verifiche statiche degli edifici. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, come evidenziato dalla Protezione Civile

La Sala Situazione Italia del Dipartimento di Protezione Civile nazionale è in contatto con le strutture territoriali al fine di monitorare l'evolversi degli eventi.