«Perdiamo una persona eccezionale che ha avvicinato al teatro tantissimi giovani affascinati dal suo carisma. Buon viaggio Luigi».

Il presidente regionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Enzo Ascione annuncia così la scomparsa di Luigi Marasca, storico ed autorevole esponente della compagnia “La Piccola Ribalta Oplontina” di Torre Annunziata.

Luigi, più di 40 anni fa, si è avvicinato giovanissimo al palcoscenico attirato dal progetto di Ciro Napolitano che, con il gruppo folk, promuoveva la tarantella sorrentina. In un percorso di evoluzione artistica quasi naturale, la recitazione prende il posto del ballo. Luigi cresce in maniera esponenziale attraverso la guida di maestri, tra gli altri, come Beniamino Bisogno e Salvatore Giuffrida. E con il bagaglio di esperienza maturato si cimenta in maniera egregia anche con la regia teatrale.

Il suo carattere amabile, trascinante, affettuoso, contagioso, persuasivo convince molti giovani a provare il fascino del palco e non solo nel versante della recitazione.

Luigi Marasca ci lascia a 60 anni. Troppo presto, perché la sua irrefrenabile energia avrebbe contribuito ancora alla promozione e alla diffusione dell’attività teatrale sul nostro territorio.

Il direttore e la redazione di torresette.news si uniscono al dolore dei familiari e sono particolarmente vicini alla moglie Mena Sartore e ai figli Pasquale e Gianluigi.

I funerali si terranno domani martedì 12 settembre alle ore 11.00 nel Santuario della Madonna Liberatrice dai Flagelli a Boscoreale.