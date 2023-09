A cura della Redazione

Cominceranno domani, mercoledì 13 settembre, le attività dell'Asilo nido e della Ludoteca per la Prima Infanzia dell'Ambito N30 a Torre Annunziata, entrambi ubicati in via Parini (ex scuola media Manzoni).

Alle ore 9.30 la cerimonia di inaugurazione dell'anno educativo 2023/2024. L'Asilo nido ospiterà 50 bambini - di età compresa tra i 3 e i 36 mesi - residenti a Torre Annunziata e Trecase, la Ludoteca, invece, sarà a disposizione dei 24 bambini selezionati a seguito di un apposito bando, tra i 6 e i 36 mesi di età e con residenza nella sola città oplontina.

Per quanto rigurada il "nido", le attività educative si svolgeranno, a settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. A partire dal 2 ottobre, giorno in cui è previsto l'avvio della refezione scolastica, l'ingresso sarà alle 7.30, l'uscita alle 16.

Nel frattempo, è in corso la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Asilo nido presso la struttura di via Isonzo, che ospiterà altri 30 bambini residenti a Torre Annunziata.