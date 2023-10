L’albero secolare della Curva di via Gino Alfani a Torre Annunziata non gode di buona salute. Già negli anni addietro è stato necessario mettere un supporto al tronco della pianta per evitare che collassasse.

Ora un ramo di grosse proporzioni presenta una profonda “ferita”, tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza di coloro che stazionano sulle panchine o passeggiano nei pressi. Per dimostrare la consistenza della lesione, abbiamo infilato un pezzo di legno all’interno della fessura, che è entrato completamente nella fenditura. Tra l’altro, anche la base in legno, posizionata sotto l’albero, è spaccata in più punti e quasi completamente marcita. Senza considerare, infine, che le radici hanno sollevato il basamento fatto di tozzetti di porfidi sul quale qualcuno potrebbe inciampare.

I cittadini presenti in loco hanno fatto presente questa situazione e ci hanno sollecitato ad intervenire presso l’Ufficio tecnico comunale affinché effettui un sopralluogo, in modo da verificare la consistenza del problema e valutare la decisione più adeguata per eliminare il pericolo.