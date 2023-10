La processione della Madonna della Neve, evento clou della Festa del 22 ottobre a Torre Annunziata, si è svolta in una splendida giornata di sole, nonostante il maltempo del giorno precedente. Solo verso la fine, nel percorso di ritorno alla Basilica, quando il quadro della Vergine Bruna si trovava nei pressi di via dei Mille, è venuto giù uno scroscio di pioggia di breve durata, che ha “agevolato” il suo rientro in chiesa.

Una marea di folla ha seguito la processione sin dall’uscita della Madonna dalla Basilica di piazza Giovanni XXII, gremita all’inverosimile. Stessa folla sulla banchina del porto oplontino e per le strade lungo le quali si è snodato il corteo. Tappa in piazza Ernesto Cesàro, dove c’è stata la celebrazione dell’evento miracoloso del 22 ottobre 1822, e poi proseguimento della processione.

Una ricorrenza che non perde il suo fascino nonostante la mancanze di luminarie e eventi civili, che hanno sempre caratterizzato i quattro giorni di festa in onore della Madonna.

Di sera le strade sono state letteralmente prese d’assalto da migliaia di cittadini, provenienti anche dai comuni viciniori, per la felicità dei tanti gestori di bancarelle dislocate per lo più lungo i corsi principali della città.

Ora non ci resta che attendere la chiusura della festa con i tradizionali fuochi pirotecnici, che avranno luogo domani, martedì 24 ottobre con inizio alle ore 22,30 dalla spiaggia libera di via Marconi.