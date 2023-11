Questa mattina, giovedì 23 novembre, primo incontro alla scuola media Pascoli di Torre Annunziata, diretta dalla professoressa Daniela Flauto, per la prima redazione “notizie gentili delle terre vesuviane”.

Da questa scuola partirà questa nuova pratica gentile. I ragazzi delle varie classi saranno chiamati a raccogliere tutte le notizie gentili per raccontarle in una pagina di giornale da far veicolare nella comunità.

Stamattina già alcuni studenti hanno letto alcuni articoli di notizie gentili. La dirigente scolastica si è particolarmente commossa perché un articolo in particolare parlava proprio della scuola Pascoli e di come sono stati accolti gli alunni del 2° Circoli Giancarlo Siani, impossibilitati a frequentare la loro scuola per lavori di adeguamento strutturali.

Altri ragazzi hanno letto poesie e pensieri sulle parole gentili, anche in lingua inglese, offrendo all’ambasciatrice della gentilezza, dottoressa Anna Vitiello, la chiave per aprire i cuori con gesti gentili.

Un gesto simbolico per far comprendere che solo con la gentilezza si ha la possibilità di rendere migliore la nostra società.

Il progetto è all’interno del percorso “Costruiamo gentilezza – Capitale 2023”, di cui anche la nostra comunità fa parte, insieme ad altri Comuni del Vesuviano come capofila la Città Metropolitana. Il 17 dicembre ci sarà a Novara il passaggio di testimone per le Terre Vesuviane che avranno la nomina di Capitale 2024.

L'articolo di Morena Apuzzo III B

Essere gentili è un atto che viene dal cuore

Nelle notizie di cronaca riguardanti Torre Annunziata spesso vengono evidenziati soltanto gli aspetti negativi, ma è bene sottolineare che la maggior parte delle persone sono gentili e altruiste.

Molti, in questa piccola provincia di Napoli, aiutano le signore anziane a portare la spesa, sono educate, rispettose, aiutano il prossimo e, personalmente, sono stata testimone di molti atti gentili.

Molti miei concittadini, tra questi anche bambini, fanno volontariato donando cibo e beni di prima necessità, alla mensa dei poveri dove, chi ne ha bisogno, può recarsi per mangiare un pasto caldo gratuitamente. Questo è un atto gentile che si compie da anni ed è una delle cose più belle di Torre Annunziata.

Con il volontariato, si compie un gesto gentile e inoltre si educa, appunto, dei bambini ad essere gentili e altruisti. Dall'inizio della guerra fra l'Ucraina e la Russia, molte famiglie ucraine sono state e vengono, ancora oggi, ospitate alla mensa dei poveri, dando loro cibo e altri aiuti. È giusto che facciano notizia non solo le cose negative della città in cui viviamo, ma dobbiamo evidenziare anche gli aspetti positivi del nostro Comune Gentile.

L'articolo di Emilia Formisano III B

Una scuola aperta a tutti

La Scuola Media Giovanni Pascoli di Torre Annunziata ormai da due mesi ospita alcune classi del Secondo Circolo Didattico G. Siani.

Ma prima di parlare dell’iniziativa, di cui la scuola secondaria si fa portavoce, torniamo indietro riassumendo gli eventi degli scorsi mesi che hanno portato a oggi.

Verso la fine del mese di agosto, l’amministrazione comunale si è accorta che la scuola elementare G. Siani non poteva accogliere le classi della scuola primaria poiché l’edificio che avrebbe dovuto ospitare, in seguito a un sopralluogo da parte di tecnici, è risultato inagibile e inadatto per l’inizio dell’anno scolastico.

Le rivolte da parte dei genitori sono state numerose in questi due mesi e non sono mancate le polemiche, ma sicuramente il territorio e tutti i suoi abitanti hanno apprezzato il gesto gentile e accogliente da parte della scuola G. Pascoli e della dirigente che si è subito attivata per risolvere il problema e far sì che i bambini iniziassero la scuola perché studiare è un diritto di tutti.

In occasione della settimana dedicata alla gentilezza, con la collaborazione di associazioni del territorio torrese e le istituzioni scolastiche, saranno svolte delle attività volte a sensibilizzare verso gli atti di gentilezza, come questo della scuola Pascoli e della sua Dirigente nei confronti della sua comunità torrese.