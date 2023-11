Impianto di videosorveglianza a Torre Annunziata: una storia infinita ma si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Nel corso di quasi tre anni, dal 2021 al 2023, sono state indette tre gare per dotare Torre Annunziata di un impianto di videosorveglianza. La prima fu annullata per autotutela (era il periodo dell’arresto del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale). La seconda per un errore nel computo metrico allegato alla scheda di offerta, dopo che l'appalto era stato anche aggiudicato. La terza, finalmente, è stata aggiudicata e si spera che entro pochi mesi Torre Annunziata possa dotarsi di un impianto di videosorveglianza efficiente.

“In realtà - spiega il dirigente dell’UTC Valentino Ferrara - già siamo partiti parzialmente con l’intervento all’inizio di quest’anno. Attraverso la convenzione Consip, abbiamo affidato i lavori alla società Leonardo SpA, anche se la convenzione stipulata non comprendeva la realizzazione della rete. Così abbiamo indetto una nuova gara per individuare un’impresa che completasse i lavori. Avevamo pure aggiudicato la gara prima dell’estate, ma poi tra la pubblicazione del bando e l’assegnazione della gara era trascorso un anno. Nel frattempo le condizioni dell’impianto erano cambiate: occorreva che i lavori venissero integrati con nuove opere (scavi per far passare la fibra). Abbiamo proposto alla ditta di integrare l’appalto con questi ulteriori lavori. Ma la società non ha dato la sua disponibilità. Così abbiamo dovuto revocare l’aggiudicazione dell’appalto e indire una nuova gara. Al momento la procedura è giunta al termine ed abbiamo già individuato la ditta che provvederà alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza”.

Il progetto di videosorveglianza “Torre Annunziata Sicura 4.0”, è stato finanziato dalla Città Metropolitana, per l’importo complessivo di circa 700 mila euro.

Molto probabilmente, quindi, entro i primi mesi del prossimo anno avremo un impianto efficiente che coprirà quasi completamente il territorio comunale. E saranno tempi duri per malintenzionati e sversatori seriali di rifiuti per strada.