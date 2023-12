Natale nel quartiere Provolera a Torre Annunziata. Sono in corso i preparativi da parte di associazioni, volontari e abitanti del luogo per donare vivibilità e decoro ai vicoli dell’antico centro storico durante il periodo natalizio..

Si inizierà domenica 3 dicembre con la “La domenica della gentilezza”, attraverso “passeggiate gentili”, ovvero itinerari di conoscenza alla riscoperta del territorio e alla valorizzazione dei luoghi e delle sue bellezze. Un appuntamento che ha anche l’obbiettivo di “fare comunità”, incontrarsi e stare insieme in un percorso di conoscenza.

L’appuntamento è alle 9,30 presso Non solo Caffè Reload a Torre Annunziata, per iniziare la giornata con la “colazione gentile”. Poi il percorso tra i vicoli del quartiere Provolera, con la presenza degli artisti che hanno realizzato i murales gentil. Infine la vista alla Villa di Poppea con la guida Anna Cioffi.

Il 13 dicembre ci sarà la Festa dei bambini, con l’arrivo di Santa Lucia e l’asinello e l’accensione dell’albero di Natale.

Gli eventi del 3 e 13 dicembre sono stati organizzati da Progetto Cripta e Rotaract.

Venerdì 17 dicembre ci sarà, invece, la “Tombolata scostumata sotto ‘u purton”, il gioco che da sempre, ogni Natale, riunisce gli abitanti del quartiere per stare insieme e pensare ai “tiemp bell i na vot”. Inoltre ci saranno portoni aperti con allestimento di alberi di Natale e presepi. Non mancherà l’assaggio di dolci natalizi e di prodotti gastronomici offerti da alcuni commercianti.

Il 29 dicembre tutti con i bicchieri in mano per il “brindisi miez u vic” in attesa dell’avvento del nuovo anno.

“Il nostro augurio - afferma Rosaria Langella, promotrice degli eventi del 17 e 29 dicembre e rappresentante del quartiere - è che al più presto via Parini possa essere riaperta e le macerie del palazzo crollato finalmente rimosse, in modo da creare una piccola piazzetta con verde pubblico. Il quartiere ha bisogno di una rinascita socio-culturale e noi tutti stiamo creando i presupposti affinché ciò avvenga. Ma da soli non ce la faremo senza alcuni interventi del Comune”.