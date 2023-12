Concerto di beneficenza a Torre Annunziata il 28 dicembre 2023.

L’associazione ODV “Amici di Anita Sorrentino”, da anni presente e attiva sul territorio oplontino, organizza anche quest’anno una manifestazione allo scopo di aiutare il prossimo in difficoltà.

Il presidente Biagio Sorrentino, insieme alla moglie Pina Balzano, genitori della giovane Anita, brillante studentessa quindicenne scomparsa prematuramente 25 anni fa, in seguito ad un gesto estremo, daranno vita ad un momento unico di condivisione e di grande altruismo.

L’associazione da oltre 25 anni abbraccia diverse cause umanitarie. Pina e suo marito Biagio, grazie anche alla fattiva collaborazione delle professoresse del Liceo Pitagora, Annamaria Raiola ed Elisa Esposito, cercano di aiutare i meno fortunati o di dare un’opportunità ai molti giovani talentuosi del territorio.

Il concerto del 28 dicembre, presso l’istituto S. Maria Mazzarello in via Cavour di Torre Annunziata, ospiterà diversi artisti che regaleranno una serata all’insegna della buona musica.

Interverranno infatti: la band “Tributo Pino Daniele” composto da Alfonso D'Apuzzo (voce e chitarra), Antonio Mambelli (batteria), Enzo Anoldo (Piano), Cherubino Fariello (chitarra), Pasquale De Angelis ( basso)

Inoltre Gianni Conte, voce solista orchestra italiana Renzo Arbore, la bellissima voce di Made in sud Mavi Gagliardi, Marco Zurzolo, Gerardo Pinto e il gruppo de Il Giardino dei Semplici (nella foto).

A presentare la serata, l’attore teatrale, recentemente apparso in tv su Rai 1 nella fiction Il Commissario Ricciardi 2, Pasquale Nastri, e Enza Perna, giornalista di Torre Annunziata.

Una parte del ricavato della serata andrà in primis all’associazione Padre Vincenzo Bordo, missionario OMI in Corea del Sud da più di trent'anni, qui in Italia non solo per ritrovare la sua famiglia ed i suoi amici, ma anche per presentare la versione in italiano del suo libro "Chef per amore", che sarà poi presentato e venduto durante la serata stessa. Una vita, quella di Padre Vincenzo, semplice, felicemente impegnata per gli homeless (senzatetto) e incentrata sul Vangelo dell'amore che gli riempie la quotidianità.

L’altra parte sarà devoluta alle esigenze del territorio, tra cui l’istituto delle Suore Maria Mazzarello, che da anni aiutano volontariamente molti bambini e giovani del territorio.

Il 28 dicembre in via Cavour, si respirerà aria di solidarietà, perché se c’è un periodo dell’anno in cui essere più gentili, solidali ed altruisti è proprio quello natalizio.