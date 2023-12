A cura della Redazione

“Palazzo Fienga sarà abbattuto: al suo posto sarà realizzata una piazza con parco pubblico e parcheggio”.

E’ questa la novità in assoluto della conferenza stampa che stamattina, giovedì 21 dicembre, la Commissione Straordinaria, rappresentata dal prefetto Enrico Caterino, dal viceprefetto Fernando Mone e dal dirigente prefettizio Marco Serra, ha tenuto insieme ai dirigenti del Comune di Torre Annunziata.

Palazzo Fienga

L’ex roccaforte del clan Gionta, secondo le intenzioni dei Commissari, sarebbe abbattuta e al suo posto creata una piazza vista mare con parco e ampio parcheggio. L’idea progettuale sarebbe condivisa da tutti gli Enti interessati, serve solo un passaggio politico.

Quartiere Carceri

Va individuata una soluzione tecnica e giuridica per la riqualificazione e bonifica dell’area. Le strade da percorrere sono state già individuate.

Scuole cittadine

Chiesto un mutuo di 1 milione e 250mila di euro per la riqualificazione delle scuole cittadine. Per i Commissari servono strutture accoglienti perché legalità e sviluppo passano per le scuole.

Per il IV Circolo didattico e l’istituto Giacomo Leopardi stanziato 1 milione di euro. Per il II Circolo Giancarlo Siani è prevista la demolizione e successiva ricostruzione. Per tale motivo è stato chiesto un finanziamento di 10 milioni di euro alla Regione Campania.

Nel frattempo saranno cambiate le caldaie in tutte le scuole cittadine, ma le criticità restano tante.

Stadio comunale Giraud

A gennaio 2024 inizieranno i lavori per la riqualificazione della stadio comunale "Alfredo Giraud".

La priorità per la Commissione era liberare i box antistanti lo stadio, per far dissequestrare l’area e poter aprire il cantiere. I lavori termineranno in tempo per permettere alla squadra del Savoia di iniziare il prossimo campionato sul proprio terreno di gioco.

Il Comune aveva dato congruo preavviso agli occupanti dei box di lasciare liberi i locali. Il commissario Caterino ci ha tenuto a sottolineare che il Comune non regala case, queste si assegnano solo in base alle graduatorie. E poi – sempre secondo il dott. Caterino – tra gli occupanti non c’erano casi di povertà assoluta. Uno di essi aveva anche un appartamento di proprietà fuori dalla Regione. Inoltre per andare loro incontro è stato deliberato un contributo economico nel caso di sottoscrizione di un regolare contratto di locazione. La Commissione ha in programma altri sgomberi per porre fine alle occupazioni abusive.

Ex cine-teatro Moderno

L’ex cine-teatro Moderno sarà acquistato dal Comune. L’intenzione della Commissione è di allocare al suo interno uffici comunali, perché gli attuali sono troppo lontani dal centro cittadino e irraggiungibili con i mezzi pubblici. Ma a giugno scadrà il mandato dei Commissari, pertanto sarà la politica a determinare la reale destinazione d’uso.

Rampa Nunziante

Dopo le festività natalizie andrà in vigore – in via sperimentale – il senso unico alternato su Rampa Nunziante, con impianto semaforico.

Legalità e decoro urbano

La Commissione ha intrapreso un percorso di legalità. C’è ancora molto da fare sul patrimonio immobiliare. Serve un risanamento, un riordino urbanistico della città. Poi ci sono contesti sociali su cui bisogna lavorare molto. Si sta lavorando sulla raccolta dei rifiuti, sul decoro urbano, sul senso civico. Bisogna organizzare corsi nelle scuole per il rispetto delle regole.

Infine il prefetto Caterino ha affermato che avrebbero individuato una struttura dove allocare un centro sanitario polivalente (non di primo intervento e ovviamente nemmeno di pronto soccorso), dove espletare una serie di servizi che attualmente sono stati dirottati in altre città.