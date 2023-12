Grande successo della III edizione dell’Oplonti Christmas Night presso il Santuario dello Spirito Santo (chiesa del Carmine) di Torre Annunziata.

Venerdì 22 dicembre, in una chiesa gremita in ogni ordine di posti, davanti ad un pubblico entusiasta, il Coro Gospel Mev diretto da Martina Nappi ha presentato “Glory to the New Born King”, con la partecipazione di Lucia Vollero.

Ad introdurre gli ospiti della serata la bella e soave voce di Francesca Maresca, che ha eseguito alcuni brani della tradizione natalizia e terminando l’applauditissima performance con il suo cavallo di battaglia “Adagio”.

Martina Nappi, con il suo coro Gospel, ha completato poi l’opera presentando prima una serie di brani natalizi e poi ispirandosi al famoso musical “Sister Act”. Al coro, come spesso accade, non ha voluto far mancare la sua voce la bravissima Lucia Vollero.

Il concerto di Natale è stato organizzato dal Progetto Cripta, Associazione don Pietro Ottena e Rotaract, nell’ambito del progetto “Costruiamo gentilezza”, portato avanti dall’infaticabile ambasciatrice Anna Vitiello.

“Ringrazio quanti hanno partecipato a questa meravigliosa serata - afferma Vitiello -. Ho visto nei presenti la gioia di essere coinvolti nell’atmosferica magica creata all’interno del Santuario. Abbiamo bisogno di tutti per costruire Gentilezza. E insieme possiamo”.

Al termine, i ringraziamenti del parroco don Ciro Alario per la bellissima serata e per essere riusciti a creare quell’atmosfera natalizia che ha acceso i cuori di tutti gli intervenuti.