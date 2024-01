A cura della Redazione

Pavimentazione strada e marciapiedi di via Maresca a Torre Annunziata.

Come già scritto in un precedente articolo, dal 9 a 29 gennaio riprendono i lavori per la riqualificazione del manto stradale di via Maresca. Per tale motivo sarà istituito il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, nell’area compresa tra il civico 38 e il civico 54 di tale strada.

La società Aquilea esecutrice dei lavori si dovrà occupare della segnaletica e di garantire comunque il transito, in caso di necessità, di veicoli di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

