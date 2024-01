Due istituti superiori scolastici che procedono in perfetta sintonia e hanno un solo nome in comune: Cesaro-Vesevus.

Il primo, a Torre Annunziata, ha una lunga tradizione nel campo dell’istruzione, ed ha formato studenti che si sono affermati in diversi settori della società. Il secondo ha rappresentato un potenziamento dell’offerta formativa e un ampliamento sul territorio, visto che si trova a Boscoreale. Entrambi sono all’avanguardia e presentano molteplici indirizzi.

Nei tre giorni dell’Open Day, dal 14 dicembre al 18 gennaio, le due scuole hanno ospitato gli alunni delle scuole medie del loro bacino di utenza, accogliendoli anche nei laboratori di chimica e microbiologia, di informatica e lingue, di economia e costruzioni, di agraria e odontotecnica, facendoli partecipare alla realizzazione di esperimenti.

Dirigenti scolastici, docenti e studenti delle scuole medie e superiori hanno avuto uno scambio di idee ed esperienze. Il Cesaro-Vesevus ha attivato anche iniziative per gli studenti del triennio con progetti di orientamento al mondo del lavoro e della formazione, attraverso incontri con università e agenzie per l’occupazione, in modo da far comprendere le opportunità che si offrono agli studenti dopo il diploma di maturità. Le due scuole sono aperte inoltre ai problemi di scottante attualità della società di oggi, con la programmazione di incontri incentrati su bullismo e cyberbullismo, sulla legalità e dibattiti con le forze dell’ordine, sul “giorno della memoria” e con associazioni come “Costruiamo gentilezza”.

Infine vogliamo segnalare un’originale e fantasiosa iniziativa di pubblicizzazione degli indirizzi di studio, cartoonizzati con il nuovo trend che impazza sul web della Disney. Insomma l’innovazione ha fatto grandi passi in avanti e rappresenta un forte motivo di attrattiva per i giovani che vogliono iscriversi al Cesaro-Vesevus. Una realtà scolastica che dopo una fase di transizione della dirigenza, ha trovato una forte stabilizzazione con la nuova dirigente Patrizia Tramontano, che ha dato un ulteriore impulso ai due istituti, con una carica di entusiasmo che ha coinvolto docenti e studenti.