Salvatore Amura, figlio di genitori di Torre Annunziata trapiantati a Milano negli anni Ottanta, è stato nominato Ambasciatore del Design Italiano nel Mondo.

Amura è nato nel 1973 a Milano. Nel corso di tutti questi anni ha collaborato con molte aziende nazionali ed internazionali nella gestione di processi complessi e start-up di nuovi business, come Mondadori, Canon Italia, INA Assitalia, Telecom Italia Mobile. Attualmente è AD di Valore Italia. Nei pochi giorni liberi del suo intenso lavoro nel mondo capita di trovarlo passeggiare per le strade della città di Torre Annunziata alla riscoperta delle proprie radici, amore per la città che ha trasmesso ai suoi splendidi ragazzi.

Le dichiarazioni di Salvatore Amura dopo il prestigioso riconoscimento

Salvatore Amura, commenta così questo prestigioso riconoscimento: «E’ un grande onore essere stato nominato Ambasciatore del Design Italiano nel mondo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura (nella foto Amura con il ministro Gennaro Sangiuliano, ndr) - afferma con una punta di orgoglio -. Mi è stata assegnata la città di Beirut, Capitale del Libano. Un ampio programma di eventi promozionali in tutto il mondo, realizzati dalla rete delle Ambasciate, dei Consolati, degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici ICE all’estero. Ogni anno, per questa occasione, oltre cento testimonial si fanno narratori del design e della creatività del Paese. L’Italian Design Day si è affermato come un efficace strumento di sostegno alla promozione del design e all’internazionalizzazione di un comparto industriale strategico per l’export italiano».