La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” ha organizzato una Giornata di prevenzione e screening per sabato 1 giugno 2024 dalle ore 10 alle ore 13 presso la propria sede in via Sepolcri n° 16 a Torre Annunziata. La giornata fornirà un check-up completo grazie alla professionalità degli specialisti coinvolti.

Sarà possibile effettuare una valutazione posturale con il dott. Massimiliano Raiola, disturbi del sonno e respiratori con il dott. Samuel Scuotto, controllo udito e revisione apparecchi acustici con il dott. Luigi di Maio e grazie all’Associazione AVIS sarà possibile effettuare analisi del sangue previa donazione.

È consigliabile la prenotazione attraverso il numero dedicato 388 9980886 a cui risponderà un volontario della Pro Loco.

“Noi come Pro Loco abbiamo deciso di dedicare una mattinata alla prevenzione e allo screening – ha commentato il presidente Luigi Scognamiglio -. Sappiamo l’importanza e grazie alla collaborazione con specialisti del settore siamo riusciti a mettere in campo uno screening su importanti campi della salute spesso sottovalutati. Invitiamo la popolazione a prenotarsi e cogliere questa importante occasione. Ringraziamo ancora una volta i medici che hanno accettato il nostro invito e speriamo in collaborazioni future”.