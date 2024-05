A cura della Redazione

Approvato l’Avviso Pubblico per la Selezione degli utenti degli Asili Nido dell’Ambito N30 per l’anno educativo 2024/2025.



Il servizio, rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni residenti nei comuni dell’Ambito N30 (Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase), si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:00, e si articolerà su n. 4 sedi (2 a Torre Annunziata, 1 a Boscoreale e 1 a Boscotrecase) per un totale di 130 posti disponibili.

Il modulo per l’istanza di ammissione va presentato, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/06/2024 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza.

La modulistica, parte integrante e sostanziale del presente avviso, può essere ritirata presso gli uffici di Segretariato Sociale comunali o scaricata dalla home page del sito istituzionale: www.comune.torreannunziata.na.it