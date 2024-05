A cura della Redazione

Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, è stato nominato, dal Consiglio Nazionale degli ingegneri, coordinatore del Consiglio operativo del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3i), dove era stato eletto per la seconda volta nello scorso aprile.

Istituito dal Consiglio Nazionale degli ingegneri, il C3i ha come obiettivo principale il coordinamento delle iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione delle migliori pratiche nel campo dell’ICT a livello nazionale, nonché la proposta al legislatore di normative per garantire competenza, qualità e sicurezza nel settore, valorizzando il ruolo dell’ingegnere dell’informazione.

“Lo sviluppo delle tecnologie informatiche richiede da parte del Comitato un impegno continuo per la formazione, l’aggiornamento e la valorizzazione dei colleghi impegnati in questo settore, anche in interlocuzione e confronto con il legislatore – afferma Annunziata – . Sono grato al nostro presidente Domenico Perrini e a tutto il CNI per la fiducia riposta in me. Ci attendono sfide impegnative sul tema della transizione digitale, in particolare nella Pubblica Amministrazione. È fondamentale, inoltre, affrontare la questione dell'Intelligenza Artificiale, che ha un ruolo sempre più rilevante nel panorama tecnologico, insieme alla crescente importanza della Cybersecurity, fronte oggi delicatissimo anche in considerazione delle attuali tensioni internazionali. Come Consiglio operativo - conclude - dovremo valorizzare le risorse umane presenti nell’Assemblea dei Delegati e negli Ordini territoriali, per rispondere efficacemente alle sfide che, come ingegneri dell’informazione, siamo chiamati ad affrontare per lo sviluppo del Sistema Paese”.