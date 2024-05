A cura della Redazione

«La scuola media Pascoli fu inaugurata in via Tagliamonte il 28 maggio 1971. Anche grazie all’impegno dell’allora sindaco Luigi Matrone. Allora la sede dell’istituto era situata in via Maresca e il preside era mio padre Raimondo Manzo. Sono riuscito a risalire alla data esatta guardando l’album delle foto dell’inaugurazione che conservo».

A parlare è il dottor Antonio Manzo, figlio di Raimondo, invitato in rappresentanza del padre dalla dirigente scolastica Daniela Flauto alla cerimonia in ricordo di quell’avvenimento, insieme ai presidi che si sono succeduti dopo Raimondo Manzo alla guida della “Pascoli”: Carmela Lauretta e Claudio Salzano.

E la dirigente Flauto ha aggiunto, rivolgendosi a Manzo: «Tutti mi dicevano di fare questa iniziativa il 26, ma io ho insistito a farla il 28, non sapendo ciò che mi hai detto ora, e secondo me è stato proprio tuo padre ad indicarmi questa data».

La manifestazione si è svolta durante lo spettacolo di fine anno della scuola, dal titolo “Il senso della vita”, durante il quale gli studenti si sono esibiti nel coro, nell’orchestra e nel laboratorio teatrale con brani corali, assoli, monologhi e coreografie. Nel corso dell’iniziativa la dirigente Flauto ha preannunciato che dal prossimo anno scolastico la media “Pascoli” si trasformerà in un istituto comprensivo, unendosi alla scuola elementare “Siani”.

Alla manifestazione è intervenuto nel corso della serata l'attore Antonio Panariello che ha interpretato Pulcinella in un monologo.

Protagonisti indiscussi della serata sono stati i ragazzi dagli 11 ai 13 anni che hanno cantato, recitato, ballato ma anche cucito abiti di scena, realizzato oggetti, truccato, pettinato i compagni, invitandoci a riflettere sul senso della vita e ricordi guardare il mondo anche attraverso i loro occhi e le loro emozioni.

Direttore del coro e docenti di musica i professori: Enrico Vicinanza, Rosaria Campana, Calogero Fiore e Jolanda Russo. Laboratorio teatrale a cura delle prof.sse: Elettra Possumato, Mena Antigone Petrone, Sonia Scarpa, Patrizia Russo e Lucia Staiano. Orchestra curata dai prof: Angela Cirillo, Umberto D'Angelo, Valeria Rea, Mariangela Coppola, Ilaria Somma. Scenografie dei prof: Giovanni Di Luise, Anna Barbato, Ida La Rana e Anna Guida Bosso.