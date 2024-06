A cura della Redazione

Corrado Cuccurullo, candidato sindaco del centrosinistra a Torre Annunziata, incontra Paolo Siani nell’ambito dell’evento organizzato dal Partito Democratico dal titolo “Formazione e Lavoro per il riscatto di Torre Annunziata”.

«Con Paolo Siani, fratello di Giancarlo noto pediatra ed ex parlamentare, abbiamo parlato di formazione e lavoro per il riscatto di Torre Annunziata. È stata una bella riflessione condivisa, tra la doverosa memoria delle vittime innocenti della camorra e l'impegno per la scuola, la formazione e per i bambini nella fascia di età da 0 a 6 anni.

Su nostro invito - continua Cuccurullo -, il Comune di Torre Annunziata ha avanzato richiesta per ottenere 2 milioni di euro per 84 posti di asilo nido. Paolo è stato sempre vicino a Torre Annunziata, eppure ha sottolineato che questa volta la sua vicinanza è determinata dal rinnovamento del PD e della coalizione di centrosinistra.

Le nostre vittime innocenti di camorra sono studenti, commercianti, imprenditori, padri e madri di famiglia che si sono opposti alla criminalità oppure si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Le loro famiglie - conclude il candidato sindaco - condividono un dolore immenso, che deve essere di tutta la città, ma hanno deciso di continuare a vivere a Torre Annunziata. La città dovrà serbare memoria di queste vittime innocenti, ma ha il dovere di riscattarsi per chi ha deciso di continuare a vivere e lavorare nella nostra città.

A Torre Annunziata c'è crimine, ma non siamo una città criminale. Non siamo Fortapasc».